Tras el pulso diplomático, España es invitado de honor en la FIL de Guadalajara

¿Puede la cultura sanar las heridas abiertas por la política? Tras la disputa entre México y Madrid, España es el país invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el mayor encuentro de la industria editorial en español.

Autoras españolas muy leídas y queridas también de este lado del Atlántico (Rosa Montero, Irene Vallejo o María Dueñas) tienen la agenda llena en la FIL, que se celebra dos meses después de que España decidiera boicotear la juramentación de la nueva presidenta mexicana, la izquierdista Claudia Sheinbaum.

Madrid consideró entonces "inaceptable" que México se negara a invitar al rey de España Felipe VI, porque nunca se disculpó por la Conquista de hace cinco siglos, tal como se lo pedía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO por sus iniciales.

"La petición de perdón de AMLO a España era populista. Dicho eso, a mí me parece mal que España no contestara. Me parece un fallo diplomático", dijo Rosa Montero en entrevista con la AFP.

"El rey Juan Carlos pidió perdón en el año 1990 en Oaxaca. Hubo una reunión con pueblos originarios", agregó. El anterior monarca español lamentó en aquella ocasión los excesos de la colonización.

Pero la FIL surtió sus primeros efectos en restañar la relación. De paso por Ciudad de México, rumbo a Guadalajara, el ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, se entrevistó con su par mexicana, Claudia Curiel de Icaza, en el Museo de Antropología.

"Hemos acordado un nuevo programa de cooperación cultural muy benéfico para ambos países", destacó el ministro español en su cuenta de X, antes de dar una rueda de prensa el domingo.

- "Estrechar lazos" -

El entendimiento plantea "la producción conjunta de tres proyectos expositivos sobre la historia compartida que une a ambos países", precisó la secretaría de Cultura mexicana.

Así se podrá ver en el museo de Antropología de Ciudad de México y en el Arqueológico de Madrid una exposición "sobre la rica historia cultural mexicana (...) con perspectiva decolonial", según el comunicado de la dependencia.

Miembro de la coalición izquierdista Sumar, Urtasun será el único representante oficial de España en la FIL. Pero llegan 230 escritores, "una delegación que es la más grande que hemos tenido en la historia" del evento, celebra su directora, Marisol Schulz.

"España viene con esta idea de que vamos a estrechar lazos culturales", comentó la ejecutiva a la AFP, y recordó que la elección del invitado de honor fue anterior al pleito diplomático.

"Tenemos la presencia de 800 autores que vienen de todos los rincones del mundo", añade Schulz, destacando la creciente participación de escritores africanos.

Este sábado, en su acto inaugural, la FIL entregó su premio principal al autor mozambiqueño Mia Couto.

En su discurso de recepción, Couto alabó a algunos escritores mexicanos que lo inspiraron.

"Una vez más, pido ayuda a Octavio Paz: la poesía, dice él, 'es el arte de ver, a través de las palabras, la otra cara de la realidad'".

"En nuestros días, la llamada realidad se tornó tan vacía y, al mismo tiempo, tan insolente y tan arrogante", agregó.

- Polémica con el gobierno -

La FIL recibe también al escritor de Tanzania Abdulrazak Gurnah, premio Nobel de Literatura 2021, que ofrecerá una conferencia magistral la noche del sábado.

Tampoco el oficialismo mexicano piensa enviar representantes a la FIL, que el expresidente López Obrador veía como una plataforma para sus opositores, por invitar a intelectuales que le desagradaban, como el historiador Enrique Krauze o el excanciller Jorge Castañeda.

"Es inexplicable, no lo entendemos tampoco", dice Schulz con un suspiro. "Es una polémica política, que nosotros no propiciamos".

"Durante muchos años nos visitó José Saramago, que era del partido comunista portugués, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, José Mujica, siendo presidente de Uruguay. En fin, intelectuales de izquierda, de derecha, de centro, de todo, salvo gente que propicie la violencia", añade.

Más allá del mundo de las ideas, las firmas y las conferencias, la FIL es un foro de venta de libros y de compraventa de derechos editoriales de los más importantes del mundo.

Con sus inmensos pabellones, las dos multinacionales que dominan el mercado editorial en español (Planeta y Penguin Random House) encabezan una lista de centenares de editoriales presentes en Guadalajara.

