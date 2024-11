El Barça vuelve a tropezar en Liga con derrota en casa contra Las Palmas

El FC Barcelona, líder de LaLiga, volvió a tropezar en la 15ª fecha, con una derrota 2-1 en su cancha contra Las Palmas (14º), que aguó la celebración de los 125 años del club blaugrana y abrió las puertas al Real Madrid para recortar distancias.

Sandro Ramírez adelantó a los visitantes justo después del descanso (49), y aunque el capitán Raphinha logró igualar (61), Fabio Silva aseguró la victoria del conjunto canario pocos minutos después (67).

El Barça sigue líder, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, pero los 'Blancos', que reciben el domingo al Getafe, cuentan con dos partidos menos.

Es la tercera jornada consecutiva sin victoria para el Barça en LaLiga, luego de la derrota contra la Real Sociedad (1-0) y del empate contra el Celta de Vigo (2-2).

- 'Aceptar el bajón' -

"Tenemos que aceptar el bajón. Ahora empieza otro mes. El equipo tiene la calidad y no puedo decir que no quieran. Hoy no ha sido posible. Delante de portería no hemos sido capaces de marcar. Deberemos tener otra actitud", analizó el técnico azulgrana Hansi Flick.

El sábado, el FC Barcelona jugó con pantalón blanco como parte de las celebraciones de sus 125 años y en homenaje a la equipación utilizada en el inicio de su historia.

El viernes, el club blaugrana celebró una gala coincidiendo con el 29 de noviembre de 1899, fecha en la que fue fundado el equipo. La celebración debería haberse alargado sobre el césped, pero no fue así.

El joven Lamine Yamal, que volvía tras una lesión en un tobillo, arrancó el partido desde el banquillo, y vio como el exguardameta del Barça Jasper Cillessen detenía una ocasión de Fermín López en los primeros minutos (6).

- Lesión de Balde -

Flick se vio obligado a realizar un cambio a la media hora de juego, luego de la lesión del lateral Alejandro Balde tras un choque con Sandro, dando entrada sobre el césped a Gerard Martín.

Las Palmas, que se había mostrado cómodo al contraataque, estuvo cerca de adelantarse antes del descanso, tras una buena combinación de Alberto Moleiro con Javi Muñoz (36) pero el disparo de éste último salió desviado.

Jules Koundé respondió entonces también con un tiro fuera, mientras que Pedri volvió a poner a prueba a Cillessen, que realizó otra gran atajada (44). También se quedó cerca del gol Raphinha, que mandó un disparo al larguero (45+2) en la última ocasión del primer tiempo.

Flick dio entrada a Yamal al descanso en busca de goles, pero Las Palmas golpeó primero, con un disparo raso desde fuera del área con el que culminar un rápido ataque de los suyos.

Raphinha empató rápidamente, con un disparo también desde fuera del área, pero Las Palmas no tardó en volver a adelantarse.

En un despiste de la adelantada defensa que propone Flick, Silva se coló y aprovechó un gran pase de Muñoz para correr hacia la portería y batir a Iñaki Peña, con su quinto gol en los últimos ocho partidos de Liga.

Pese a los intentos del Barça por buscar la remontada, Las Palmas y en especial el arquero Cillessen no se mostraron nerviosos y mantuvieron la ventaja hasta el pitido final.

