Bagnaia logra una vida extra ante Martín con la ayuda de Bastianini

Francesco Bagnaia realizó una actuación imponente para ganar el esprint de este sábado en el Gran Premio de la Solidaridad de MotoGP en Barcelona, alargando la batalla por el título mundial al domingo, en la última carrera de la temporada.

El líder del campeonato, Jorge Martín, terminó tercero detrás del compañero de equipo de Bagnaia de Ducati-Lenovo, Enea Bastianini, y afrontará la carrera decisiva el domingo con una ventaja de 19 puntos.

'Pecco', que puede agradecer a su compatriota haberle robado la segunda plaza a Martín en la última vuelta del sábado, tendrá que ganar el Gran Premio del domingo y esperar que el madrileño no acabe entre los nueve primeros.

Incluso, el turinés podría acabar segundo si Martín no supera la decimoquinta posición.

- 19 puntos de margen -

Aún así, en casa, el español sigue estando en una buena posición para ganar su primer mundial.

El año pasado, en una situación parecida pero a la inversa, fue Bagnaia quien se adjudicó el campeonato en la última carrera en detrimento del madrileño.

"Hoy (sábado) hemos hecho el trabajo, pero mañana (domingo) tenemos que repetir lo que hicimos", declaró Bagnaia al canal TNT.

"He intentado ser suave en el primer sector. En cuanto me puse en cabeza, supe que mi ritmo era lo suficientemente bueno como para abrir una brecha. Ese era el objetivo de hoy (sábado). No he tenido que forzar demasiado para abrir distancias", prosiguió el italiano, quien subrayó la excelente carrera de su máximo rival: "Jorge (Martín) ha hecho un trabajo fantástico, está genial que sea así, pero veremos mañana".

El vigente campeón del mundo dominó el esprint casi de principio a fin: si Bastianini, que salía desde la octava posición, hizo una gran salida que le permitió ponerse en cabeza en la primera curva, 'Pecco', que partía desde la 'pole', tardó sólo unos giros en adelantar a su compañero para tomar el control y no soltarlo hasta el final.

"Diecinueve puntos son todavía muchos, pero el objetivo era llegar al domingo y lo hemos conseguido", recalcó Bagnaia. "Daremos lo máximo y lo que tenga que ser, será".

- "Iré a por todas" -

Detrás, quedaba el duelo entre Bastianini y Martín, cuarto en la parrilla, por la segunda plaza, que acabó en manos del italiano al superar al madrileño en la última vuelta.

Pero el español no corrió tantos riesgos como de costumbre y prefirió asegurarse una tercera posición que le abre el camino hacia su primer título.

"Mañana (domingo) será otra historia, pero estoy contento con el podio", señaló Martín, que ha sido el piloto más consistente de la temporada y sigue siendo el gran favorito para ganar el campeonato mundial.

"Iré a por todas. Creo que estamos en el buen camino, así que vamos a intentar conseguir una gran victoria mañana", prosiguió el piloto de 26 años.

Aleix Espargaró, de Aprilia, que nació a pocos kilómetros del circuito de Barcelona-Catalunya en Montmeló, terminó cuarto en el último esprint de su carrera.

El catalán intentará sumar el domingo un podio para poner fin a su dilatada carrera en la categoría de MotoGP.

Su compatriota Marc Márquez, de Ducati-Gresini, tuvo que conformarse con la quinta plaza.

