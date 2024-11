Sudamericanos en Europa: Vinícius Jr. marca un triplete y Darwin Núñez encamina victoria del Liverpool

El delantero brasileño Vinícius Jr. convirtió su segundo hat-trick en la campaña en el triunfo por goleada del Real Madrid ante el Osasuna (4-0).

Vini llegó a ocho dianas y seis asistencias en la Liga, colocándose en la segunda posición de la tabla de goleo detrás de Robert Lewandowski (14).

En Inglaterra, Darwin Núñez convirtió su segundo gol en la Premier League para encaminar el triunfo del Liverpool ante el Aston Villa (2-0).

- Vinícius Jr. brilla en triunfo del Real Madrid -

El delantero brasileño Vinícius Jr. fue la gran figura en el triunfo del Real Madrid ante Osasuna (4-0) al convertir un triplete.

El ariete abrió el marcador (35) de un derechazo cruzado tras ingresar al área con la pelota controlada y quitarse a la marca con un regate.

Pasada la hora de juego (61), Vini el brasileño emprendió la carrera desde el círculo para llegar a una pelota larga en un saque de puerta de Andriy Lunin. Ya con el esférico controlado, encaró a Sergio Herrera y lo dejó sembrado para poner el 3-0 parcial en el marcador de un zurdazo raso a puerta vacía.

El brasileño sentenció (69) con un remate desde el borde del área chica a un servicio de Brahim Díaz.

Vinícius, que convirtió su segundo hat-trick de la campaña, llegó a ocho goles y seis asistencias en 12 partidos de Liga.

En total, suma 12 goles y siete asistencias en 17 partidos y marcha como el máximo realizador en la presente temporada del conjunto blanco.

"Estoy muy bien desde el último parón (por fecha FIFA), en el que he podido estar en el Madrid por la lesión. Me he recuperado bien y siento que estoy en mi mejor versión", señaló el delantero tras el encuentro.

Vinícius repitió como titular y disputó 75 minutos antes de salir de cambio. También salió de inicio el uruguayo Federico Valverde, quien disputó los 90 minutos.

Por otro lado, Rodrygo Goes volvió al cuadro inicial pero fue reemplazado antes del descanso (20) debido a un problema muscular.

En tanto, el defensor brasileño Éder Militao tuvo que abandonar el terreno de juego (30) tras sufrir una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

"Estoy triste por Militao, Rodrygo y Lucas (Vázquez)", dijo Vinícius al tiempo que expresó su deseo de que el equipo merengue pueda "segur firme por ellos y que puedan regresar cuanto antes".

"Estoy muy contento por los goles, pero la sensación que tengo es de tristeza porque Militao tenga que volver a pasar por eso", dijo el brasileño, luego de que su compañero sufriera una lesión similar a la que le hizo perderse gran parte de la campaña 2023-24.

- Darwin Núñez marca su segundo tanto en la PL -

Liverpool se impuso al Aston Villa (2-0) en Anfield Road y se afianzó como líder de la tabla en la Premier League con cinco puntos de ventaja.

El delantero uruguayo Darwin Núñez facturó por segunda ocasión en la presente temporada del torneo británico para encaminar el triunfo local.

El charrúa abrió el marcador (20) con un disparo por lo alto desde el corazón del área.

"Fue bueno para él (Núñez). Los delanteros siempre quieren marcar, especialmente cuando los jugadores a tu alrededor están anotando muchos goles", dijo el entrenador Arne Slot a la televisión británica tras el encuentro.

El ex del Peñarol, que volvió a la titularidad tras ser suplente ante el Bayer Leverkusen (4-0), disputó 65 minutos antes de salir de cambio.

También fueron titulares el argentino Alexis Mac Allister y el colombiano Luis Díaz.

Por el Aston Villa salieron de inicio el arquero argentino Emiliano Martínez y el defensor brasileño Diego Carlos, mientras el colombiano Jhon Durán ingresó de cambio en la segunda mitad.

