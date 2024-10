Comunicado de prensa de Business Wire: Experian

En la feria Money 20/20 que tiene lugar esta semana en Las Vegas, Experian® acaba de anunciar el lanzamiento de Experian Assistant, una nueva solución basada en IA generativa que acelera enormemente el ciclo de vida del modelado. Entre sus ventajas, reduce los plazos de desarrollo de modelos de meses a días y, en algunos casos, a horas. Integrada con Experian Ascend Technology Platform?, esta solución transformadora permite a los usuarios aprovechar aún más sus datos, analizarlos más rápido y con menos esfuerzo que nunca.

Las entidades financieras más importantes del mundo utilizan Experian Ascend?. Experian Assistant fue desarrollado en estrecha colaboración con varios clientes con el objetivo de ofrecer una comprensión más profunda de los datos de crédito y fraude, así como para proporcionar criterios y propuestas para añadir, cambiar el peso de, o eliminar atributos, datos o características específicas de manera de optimizar los modelos analíticos. Además, esta innovadora solución ayudó a aumentar la productividad de los equipo internos y ha supuesto un ahorro de costos demostrado, una mayor visibilidad de los datos y una aceleración de los tiempos de implantación de productos.

"Con Experian Assistant, logramos una gran eficiencia y mejora de la productividad", declaró Victor Rwenhumbiza, vicepresidente ejecutivo y científico de datos en Continental Finance Company, LLC. "Hemos reducido el tiempo que se dedica a la construcción de datos en casi un 75%, por lo que podemos crear un modelo mucho más rápido, y el código que está generando Experian Assistant es de muy alta calidad, lo que nos permite avanzar muchísimo más rápido".

Con Ascend Analytical Sandbox? de Experian, Experian Assistant permite a las empresas de todos los sectores realizar exploración de datos, construir y desplegar modelos, monitorear su rendimiento y aumentar la velocidad de comercialización para lanzar nuevas ofertas. La solución aumenta la productividad de los científicos de datos, ayudándoles a trabajar de manera mucho más eficiente y más rápido, además de aumentar la accesibilidad para los analistas de datos, lo que les ayuda a consultar datos y escribir código a través de la conversación en lenguaje natural.

"Al utilizar el procesamiento del lenguaje natural para ayudar con casos de uso complejos, Experian Assistant cambia radicalmente el flujo de trabajo de los científicos y analistas de datos por igual. Con ello, nuestros clientes pueden obtener información y tomar decisiones de negocio con menos tiempo de personal invertido y con una respuesta más rápida", explicó Scott Brown, presidente del Grupo de Servicios Financieros y de Marketing de Experian Norteamérica. "Estamos proporcionando una herramienta que permite a nuestros clientes reimaginar la forma en que se involucran con sus datos para hacer lo que quieren: mejorar la experiencia del consumidor, probar y desplegar rápidamente nuevas ofertas, mejorar la productividad interna, despertar la colaboración entre las funciones de negocio, y mucho más".

Por qué es importante

Los estudios de Experian muestran que se tarda una media de 15 meses en crear y poner en producción un modelo. .

-- Acelerar los procesos de modelado ayuda a evitar retrasos y maximiza la productividad de unos conocimientos internos limitados, altamente cualificados y fundamentales.

-- La mayor facilidad de acceso a datos de alta calidad acelera la obtención de información práctica y refuerza la capacidad de crear modelos eficaces.

-- El uso eficiente de los recursos y sin necesidad de la intervención constante de expertos reduce los gastos.

-- La evolución de la normativa exige transparencia y confiabilidad a medida que aumenta la complejidad de las técnicas de modelado.

-- La competencia por el talento analítico está en su punto más alto; Experian Assistant ayudará a los actuales científicos y analistas de datos de una empresa a trabajar de forma más productiva.

Solución integrada de Experian

Qué podemos esperar de esta solución innovadora:

-- Admite una interfaz de lenguaje natural: interacciones en forma de conversación para comprender mejor los datos y cómo maximizar su uso.

-- Proporciona recomendaciones rápidas de expertos, codificación y apoyo técnico: generación acelerada de conocimientos tácticos, desarrollo e implantación de modelos más rápida.

-- Proporciona una visión profunda de las tablas de datos y métricas subyacentes: las funciones avanzadas permiten obtener una visión de calidad de los conjuntos de datos de Experian, con especial atención a los datos crediticios y los modelos transparentes.

-- Reduce los gastos operativos y de nube: minimiza las iteraciones de modelado y la potencia de cálculo seleccionando las características óptimas para cada modelado.

-- Capacita a los usuarios de todos los niveles de experiencia: aprovecha la plataforma tecnológica Experian Ascend y las herramientas de análisis con asistencia para la codificación, recomendaciones y apoyo para la implantación.

-- Reducción del riesgo de sanciones: mayor cumplimiento de la normativa gracias a la información sobre presentación de informes, gestión de identidades, evaluación de riesgos y monitoreo de transacciones.

