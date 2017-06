Rosángela Espinoza no dudó en responderle fuerte a Jazmín Pinedo y mostrar su molestia a la conductora de Latina. La incomodidad de la autodenominada ‘Chica selfie’ se dio por unos comentarios de la exvengadora sobre un supuesto audio en el que Carlos Zambrano se muestra interesado en conocer a la guerrera.



Ante el supuesto audio en el que el futbolista asegura esto, Jazmín Pinedo dijo que, para ella, alguien estaba intentando ‘vender humo’, dando a entender que era falso.

Por su parte, Rosángela respondió en ‘En boca de todos’. "Lo que me molesta es que la conductora improvisada del otro canal me ataque de esa manera. Si no sabe cómo han sido las cosas, entonces quiero que lean un poquito más y que vea cómo ha sido. Que no insulte y no ataque porque la verdad bien caradura para conversar", dijo.