Madonna a Donald Trump: "He pensado en hacer explotar la Casa Blanca, pero escojo el amor"

La cantante Madonna fue una de las artistas de Hollywood queen Washington, donde ha intervenido para ofrecer un discurso que no ha dejado indiferente a nadie, con un claro mensaje contra el nuevo presidente estadounidense Donald Trump y a favor del empoderamiento de las mujeres.

PUEDE VER: 'Marcha de las mujeres': Madonna, Miley Cyrus y Emma Watson marchan contra Donald Trump | VIDEOS

En su discurso, la artista llamó a los asistentes a la protesta a participar en "la revolución del amor, la rebelión de mujeres que nos negamos a aceptar una nueva era de tiranía". "Tengo rabia y estoy indignada. He pensado en hacer explotar la Casa Blanca, pero escojo el amor", dijo Madonna.

En su participación, Madonna interpretó dos canciones, entre ellas Express Yourself, y aprovechó para lanzar un mensaje contra los detractores de la marcha de las mujeres , repitió sonriendo.

"La lucha por el derecho a ser libres, a ser quienes somos, a ser iguales. Marchemos juntos a través de esta oscuridad y en cada paso sepamos que no tenemos miedo, que no estamos solos, que no retrocederemos. Que hay poder en nuestra unidad", añadió Madonna en su intervención.