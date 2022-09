De acuerdo a lo narrado por los conductores, la larga cola lleva cerca de cuatro días. Ellos están esperando su turno para llenar su tanque con GLP, combustible que, debido al oleaje anómalo, los buques no han podido descargar. Los camiones cisternas han formado una fila de más de dos kilómetros a la altura del km 13,5 de la carretera Pisco-Paracas, para abastecerse de GLP en la planta de fraccionamiento de Pluspetrol. “Vengo desde Trujillo. El día domingo he llegado acá y la cola estaba a tres kilómetros de aquí y, poco a poco, hemos avanzado entre ayer y el amanecer de hoy ”, contó un chófer, quien también indicó que, según lo que les informaron, “por la marea no puede descargar el buque y están esperando que baje la marea”. “Todos los del norte se han venido aquí y (esta planta) no tiene capacidad para despachar a todos. Cuatro carros por hora despacha. Yo espero retirarme, si hay suerte, en 24 horas. Aquí no tenemos ni agua ni comida ”, agregó. VIDEO: América Noticias