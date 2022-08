¡Samahara Lobatón involucrada en otra polémica! La hija de Melissa Klug con Abel Lobatón fue duramente criticada tras asegurar que gastó 40.000 soles en la fiesta de su pequeña. Magaly Medina reveló una nueva denuncia en contra de la influencer. Según indicó la denunciante, ella compró unos productos en la página de Instagram de Samahara, y no recibió su pedido completo. “Me decía que llegaría en una fecha, otra fecha y nunca llegaba (...). No me ha estafado solamente a mí, ha estafado a un montón de personas ”, precisó. VIDEO: ATV