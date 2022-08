Durante la última edición de “En boca de todos”, Melissa Klug se mostró bastante incómoda con el tiktoker George Rubin por decir a nivel nacional que la empresaria usa calzado bamba. Estos comentarios no fueron del agrado de la ‘Blanca de Chucuito’, quien no dudó en salir al frente para limpiar su imagen y dar su descargo sobre la situación. “Me llamó descarada. Dijo: ‘Ha sido tan descarada (al) usar una cartera Louis Vuitton fake’; cuando yo me la compré en Francia”, expresó al comienzo. Luego indicó que tiene pruebas suficientes para demostrar que todo lo afirmado por el joven es falso. “ Él me está difamando porque yo le puedo probar que todo lo que está diciendo es mentira”, agregó. VIDEO: América TV