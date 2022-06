Fiorella Cayo respalda a su sobrina Alessia Rovegno: “Ella respondió de una manera muy natural”

Fiorella Cayo defiende a su sobrina Alessia Rovegno tras ser criticada por su coronación en el Miss Perú 2022. “Sentía que me iba a dar un infarto de los nervios, no sabía lo que podía pasar. Yo veía a todas las concursantes hermosas, inteligentes, súper preparadas. Ale para mí es una reina total, pero que también es natural, súper sencilla, muy humilde, y tal vez para mucha gente no calzaba en el cuadro de reina o en la imagen de reina (...) Es naturalmente sencilla, humilde y honesta” , aseguró en el programa “América hoy”. Cabe indicar que también respaldo las respuestas que dio Alessia en el certamen de belleza. “Es tan honesta que, para su pregunta, ella no se aprende ninguna respuesta, y podemos ver claramente que nadie le sopló la pregunta a nadie. Ella, de una manera muy natural, responde lo que en ese momento piensa, lo dijo muy bien a mi parecer, respondió de una manera muy natural, ella está en un proceso de aprendizaje continuo ”, dijo muy orgullosa.