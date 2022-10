¡La temperatura subió en “Al fondo hay sitio”! Luego de un largo día, Francesca le pidió una noche de pasión a Diego Montalbán. Sin embargo, el cocinero no contaba con que su arma secreta para estos momentos íntimos se había agotado, por lo que tuvo que recurrir a una máscara de león para salvar la situación. Sin embargo, esto no fue suficiente, pues el esposo de la señora Maldini no pudo satisfacer a su pareja. ¿Cómo terminó el vergonzoso momento y cómo trató de explicarlo? VIDEO: América TV