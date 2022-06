Al estilo de Mortal Kombat, los personajes de Street Fighter 6 tendrán heridas más realistas

Desde su reciente revelación, Street Fighter 6 ha fascinado a sus fanáticos gracias a su notable apartado visual, que combina de buena manera los elementos realistas con los caricaturescos. Ahora, ese realismo también se va a plasmar en el modo en que los personajes lucen tras finalizar una pelea.

Hace poco, Capcom reveló en su cuenta de Twitter que no compartirán más novedades y noticias sobre el título de lucha. Sin embargo, no fue impedimento alguno para difundir un gameplay durante una transmisión en vivo. Y, aunque no hubo información sobre más personajes o modos de juego, sí se pudo apreciar una característica muy interesante.

En el video promocional se puede ver una pelea entre dos Guile. Por supuesto, se pueden deducir detalles importantes sobre los movimientos y habilidades especiales del luchador, el cual se reveló en el Summer Game Fest.

PUEDES VER: Starfield rompe todos los esquemas con su nuevo gameplay durante presentación de Xbox

Fuera de eso, en el transcurso de la pelea se pudo apreciar que el daño físico se plasmaba en sus apariencias. Y aunque no es tan notorio por el furor del combate, se nota con mayor claridad en la pantalla final de la victoria. Así, Guile tiene algunos cortes y moretones en el rostro.

Probablemente, la característica no tendrá impacto en la jugabilidad y se limitará a ser un detalle estético sin importancia. Sin embargo, es un elemento que mejora la inmersión al demostrar que los ataques que reciben son contundentes y dolorosos.

Cabe señalar que no es la primera vez que el elemento aparece en un título de la franquicia. Después de todo, en las pantallas de victoria de Street Fighter II los personajes que pierden el encuentro aparecen con heridas en la cara.

PUEDES VER: Microsoft firma acuerdo y respetará los derechos de trabajadores de Activision Blizzard

Street Fighter 6 estará disponible en PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 y PlayStation 5 en el 2023.