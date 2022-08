Fall Guys presenta las skins de Terry Bogard y Mai Shiranui de King of Fighters

Dos de los luchadores más populares de The King of Fighters estarán en Fall Guys. Desde las cuentas oficiales del juego gratis de Mediatonic se confirmó el arribo de las skins de Terry Bogard y Mai Shiranui al videojuego. ¿Quieres lucirlas en tus partidas? Te contamos cómo hacerlo.

Desde que Fall Guys se ha convertido en el juego gratis del momento, Mediatonic, estudio que pertenece a Epic Games, ha anunciado varias colaboraciones con otras franquicias con el fin de ofrecer contenido fresco y atraer más usuarios a su popular party royale.

Si disfrutas de este título desde una PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch o PC, te contamos que ya puedes participar de este crossover entre The King of Fighters y el mencionado videojuego.

¿Cómo conseguir las skins de Terry Bogard y Mai Shiranui?

Lamentablemente, no se podrán conseguir gratis dentro del videojuego. Por medio de un video promocional, el estudio confirmó que los trajes de los luchadores de KOF estarán disponibles en la tienda de Fall Guys por tiempo limitado.

Para ser más precisos, los atuendos de Terry Bogard y Mai Shiranui estarán a la venta desde el 4 hasta el 8 de agosto, por lo que tendrás que invertir algunos Alubiones para conseguirlos.

¿Cuánto cuestan las skins de Terry Bogard y Mai Shiranui?

Hay para todos los gustos. Las skins de Terry Bogard y Mai Shiranui se venderán por separado. Cada una costará 800 Alubiones.

Al igual que todas las skins, estas también se venderán por partes, pero te saldrá más caro. La parte superior de Terry Bogard costará 700 Alubiones, mientras que la inferior tendrá un valor de 500.

En el caso de Mai Shiranui ocurre lo mismo. La parte superior cuesta 700 Alubiones y la inferior 500. Esto para aquellos fans que desean combinar skins.

Sin embargo, también se ha puesto a la venta el pack Terry-fico, que incluye los dos trajes, un emote de pelea y un baner. Todo esto al precio de 1.600 Alubiones.