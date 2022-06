Juegos gratis: creadores de Fortnite te enseñan cómo reparar tu auto con este videojuego

Los nuevos juegos gratis de la semana de Epic Games Store ya están aquí. Los creadores de Fortnite vuelven a lucirse con increíbles títulos para los miles de PC gamers que buscan disfrutar de nuevas aventuras u obtener conocimientos a través de los títulos.

Si eres fanático de los automóviles y ya estás tomando clases de manejo para después conducir tu auto por las calles, es importante que tengas conocimientos de mecánica básica para resolver algunos problemas que vayan a aparecer en el momento menos esperado.

Es por ello que la tienda online de Epic Games Store está ofreciendo Car Mechanic Simulator 2018, un videojuego realista, conocido también como simulador, en el que construirás y ampliarás tu imperio de servicios de reparación de coches.

Car Mechanic Simulator 2018 ofrece gráficos fotorrealistas, 40 automóviles, más de 10 herramientas que te ayudarán a revisarlos y encontrar las fallas, y hasta 1000 piezas. Si quieres vivir esta experiencia, no dudes en reclamar el juego siguiendo estos pasos:

Car Mechanic Simulator 2018 ’ (hazlo desde este enlace) Visita Epic Games Store y busca el panel de ‘

Haz clic en el botón obtener que aparece a la derecha

Luego, se abrirá otra página donde tendrás que confirmar la compra

Presiona en realizar pedido y el videojuego será tuyo para siempre.

Sin embargo, este no es el único juego gratis que podrás conseguir en la página de Epic Games Store, ya que la tienda también está ofreciendo un título basado en el juego de mesa de Game of Thrones.

Así como lo lees. Si estás emocionado por el spin-off de “Game of Thrones” con Jon Snow como protagonista, es momento que reclames A Game of Thrones: The Board Game Digital Edition, un título de estrategia que ofrece partidas offline y online de hasta seis jugadores, en el que podrás controlar las casas de Lannister, Stark, Greyjoy, Martell, Tyrell y Baratheon.

¿Cómo descargar gratis A Game of Thrones: The Board Game Digital Edition?