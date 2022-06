PS5: PlayStation sigue perdiendo exclusivos y esta vez Xbox le robó uno

Lo que parecía ser la mejor excusa para decantarse por PlayStation ahora aparenta estar esfumándose. Las grandes exclusivas de PS5, PS4 y otras plataformas aparecen ya en otras tiendas, además de las de Sony, y ahora se resta otro título importante fuera de la ya apretada selección de juegos only on PlayStation. Esta vez se trata de Five Nights at Freddy’s Security Breach.

Pese a que se supo desde un inicio que sería un exclusivo temporal, Five Nights at Freddy’s Security Breatch se mantenía como un fuerte exponente de la experiencia única que la PS5 podía ofrecer. El juego apenas apareció a fines del año pasado y, a menos de 12 meses desde entonces, ya estará disponible para otra plataforma. En este caso particular, para los fans de Xbox.

Según los desarrolladores del juego, la exclusividad del título expiraría “en unos meses”, lo que significa que pronto podremos adquirir el mismo para la Xbox Series X, Xbox Series S y la Xbox One.

Por si fuera poco, la edición ya confirmada para la plataforma Xbox tendrá versión física y hasta una edición especial. ¿Qué pasó con las ventajas que ofrecía el adquirir la franquicia primero en PlayStation?

La costumbre en la industria es que las exclusivas temporales duren como mínimo un año, pero lo que ya se confirmó es que Five Nights at Freddy’s Security Breach llegaría este otoño (primavera en hemisferio sur). ¿Se habrán convencido los desarrolladores de la necesidad de ser multiplataforma ante la escasez de consolas?

En cuanto a la edición especial para Xbox, Maximum Games ya reveló que se tratará de una copia física acompañada de un steelbook, un peluche reversible de Sun y Moon, un imán de Mr. Hippo, un set de pines con los personajes más conocidos de la saga y una figura de Vanny. Todo estará incluido en una atractiva caja de colección.

Por supuesto, esta edición especial también estará disponible para PS4 y PS5. Según las imágenes publicadas, la única diferencia entre ambas será el color de la plataforma indicada en el disco blu-ray.