Star Wars Jedi: Survivor es anunciado con teaser tráiler para PS5, Xbox Series X|S y PC

Respawn Entertainment y Electronic Arts emocionaron a las personas que asistieron al Star Wars Celebration, ya que presentaron el primer teaser tráiler de Star Wars Jedi: Survivor, secuela de Jedi: Fallen Orden que volverá a tener a Cal Kestis como protagonista.

Star Wars Jedi: Survivor está siendo creado por el equipo de desarrolladores experimentados de Respawn Entertainment bajo la dirección de Stig Asmussen, con el que buscarán ofrecer alucinantes historias, mundos, personajes y, como es de esperarse, impresionantes combates con espadas láser.

Tráiler de Star Wars Jedi: Survivor

No obstante, el nuevo juego de “Star Wars” no se podrá disfrutar en PlayStation 4 o Xbox One, ya que se lanzará únicamente en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC en algún momento de 2023.

Cal Kestis seguirá escapando del Imperio y deberá aliarse con diversos personajes para sobrevivir. Foto: Star Wars Jedi: Survivor

Afortunadamente, con el anuncio se liberó el primer teaser trailer de Star Wars Jedi: Survivor, cuya narrativa se desarrollará cinco años después de los acontecimientos vividos en Jedi: Fallen Order, en el que Cal Kestis sigue siendo perseguido por el Imperio, mientras lleva el peso de ser uno de los últimos jedi con vida dentro de la galaxia.

La historia de Star Wars Jedi: Survivor ocurren cinco años después de los acontecimientos de Jedi: Fallen Order. Foto: Star Wars Jedi: Survivor

Con la ayuda de su compañero BD-1, Kestis recorrerá diversos escenarios y se aliará con diferentes personajes a lo largo de su viaje. Por otro lado, desde Respawn aseguran que el juego ofrecerá un sistema de combate más dinámico e innovador, a diferencia de entregas anteriores.

“Incluso antes de completar Jedi: Fallen Order nuestro equipo tuvo una visión de cómo llevar la aventura de Cal, BD y la tripulación a la secuela”, señaló Stig Asmussen, quien agregó lo siguiente:

“Para Jedi: Survivor estamos trabajando en conjunto con Lucasfilm Games para construir sobre el legado de Jedi: Fallen Order. Estamos aprovechando la tecnología avanzada para crear un combate jedi más dinámico y una narración cinematográfica para expandir la historia de Cal a medida que madura y sobrevive durante los tiempos oscuros. No podemos esperar para compartir más sobre el juego con el mundo a finales de este año”, concluyó.