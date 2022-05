Left 4 Dead 2 por poco se queda sin ser un juego de zombis

Es probable que hayas escuchado oído hablar de Left 4 Dead 2 aun si nunca lo has jugado. Se trata de un videojuego que ha sobrevivido la prueba del tiempo y continúa siendo uno de los más jugados en Steam –la plataforma de juego de Valve– a más de 10 años de su lanzamiento. Pues bien, una de las mayores características del título es que está plagado de zombis, y ahora, se ha hecho público que dicha temática pudo ser descartada por completo a poco de su lanzamiento.

¿Te imaginas un Left 4 Dead sin zombis? Eso es justamente lo que se preguntaron tanto Chet Faliszek como el propio Gabe Newell, algunos meses antes de que el proyecto salga al mercado.

Por si no lo sabes, Left 4 Dead apareció en 2008, y fue un proyecto en el que tanto Valve y Turtle Rock Studios (creadores del reciente Back4Blood) tuvieron participación.

Faliszek se desempeñaba como guionista del juego. Fue él mismo quien, en una reciente entrevista en el podcast de Kiwi Talkz, señaló que una de las metas que se había propuesto para el juego era alejarse de los típicos clichés que los zombis aún tenían por entonces.

“Una vez fui a cenar con Gabe (Newell) y le comenté esta preocupación mía. Él me dijo que me fije en las películas de zombis, ‘La noche de los muertos vivientes’, por ejemplo, trata sobre el racismo, ‘El amanecer de los muertos’ habla sobre el consumismo. ‘¿De qué trata tu juego?’, me preguntó”, comenta Chet.

“Yo le respondí que, ‘bueno, trata de trabajo en equipo, es colaboración en sí'. A partir de entonces, nos presionaron más porque Gabe dijo: ‘bueno, no hagamos zombis, los zombis son simplemente cursis’”.

Chet también recordó que, por aquellos años, los zombis aún tenían bien arraigado algunos clichés de películas antiguas de clase B que los hacían lucir más ridículos que tenebrosos. Eran épocas anteriores a fenómenos como The Walking Dead, que los puso de nuevo en el gusto de las masas.

Finalmente, Faliszek recuerda que tuvo una idea para no abandonar el concepto de muertos vivientes, y que básicamente consistió en hacer que los personajes de L4D se den cuenta de que están viviendo una auténtica película de zombis. Frases incluidas en el título como ‘Dios mío, esto parece una película’, son prueba de esa decisión.

El guionista dejó Valve en 2017 y trabaja actualmente en su propio proyecto llamado Anacrusis. Por su parte, el estudio Turtle Rock lanzó Back4Blood en 2021.