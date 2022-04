Dragon Ball Z: Kakarot recibiría un DLC protagonizado por Bardock, el padre de Goku

El protagonismo que ha tomado Bardock en el manga de Dragon Ball Super está emocionando a muchos. Por otro lado, una historia diferente se teje dentro de Dragon Ball Z: Kakarot, juego que se lanzó en 2020, el cual no recibe un DLC desde hace 10 meses.

No obstante, en las últimas horas han aparecido una serie de especulaciones sobre lo que estaría preparando Bandai Namco para Dragon Ball Z: Kakarot, y es que una reciente filtración asevera que el juego recibiría un DLC que sería anunciado muy pronto.

¿Qué se sabe sobre el nuevo DLC de Dragon Ball Z: Kakarot?

La información viene por parte del conocido leaker DbsHype, quien desde su cuenta de Twitter confirmó que ya se cumplieron 10 meses desde que el mencionado videojuego expandió su historia a través de un contenido descargable de paga.

Lo interesante de la filtración es que el insider asegura que Bandai Namco podría anunciarlo pronto y la gran sorpresa sería que Bardock, el padre de Goku, sería el protagonista de esta nueva expansión.

Según filtración, Bandai Namco presentaría el próximo DLC de Dragon Ball Z: Kakarot pronto. Foto captura: Twitter

Si bien no se han compartido más detalles sobre este lanzamiento, como su historia, personajes y fecha de estreno, recordemos que DBZ: Kakarot ha recibido tres DLC principales que incluyen: A New Power Awakens, inspirado en la película de la “Batalla de los Dioses”, la cual está separada en dos partes y; Trunks: The Warrior of Hope, enfocado en Gohan y Trunks del futuro enfrentando a los Androides 17 y 18.

Por otra parte, el rumor sobre la llegada de nuevo contenido aumentó durante el evento de Dragon Ball que se celebró a principios de 2022, cuando Hashino, productor del videojuego, se refirió al último DLC como “tercer DLC” en lugar de decir último; además, pidió a los gamers a ingresar al título para experimentar un gran 2022 con Dragon Ball Z: Kakarot.

Sin embargo, pese a los comentarios y filtraciones que están circulando en redes sociales, es importante precisar que Bandai Namco aún no se ha pronunciado sobre una expansión protagonizada por Bardock para el videojuego, por lo que recomendamos tomar la información con pinzas.