Ubisoft Scaler, la nueva tecnología que promete revolucionar el mundo de los videojuegos

Ubisoft es una compañía francesa desarrolladora y distribuidora de videojuegos, que a la fecha ha creado juegos como Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Far Cry, Assassins Creed, The Prince of Persia, entre otros. Es así que, en un intento de innovar la industria de los juegos en consolas, la compañía ha revelado su nueva tecnología de desarrollo llamada Scaler, que tiene como objetivo primordial potenciar el mundo de los videojuegos para el futuro y que permitirá crear nuevos tipos de juegos para toda la comunidad gamer.

Esta noticia se dio a conocer a través de un pronunciamiento por parte de los directores y técnicos de Ubisoft en una rueda de prensa, quienes revelaron que Scaler habilitará mundos de juego más grandes y complejos que podrán actualizarse en tiempo real y ser poblados por una gran cantidad de jugadores, creando nuevas experiencias sociales.

“Ubisoft Scaler es una pieza de tecnología fundamental que permite que los títulos de Ubisoft utilicen el poder de la nube. En esencia, lo que también es realmente un gran cambio de mentalidad. Trate de mirar 10 años hacia el futuro e imagine qué juegos deberían ser, qué podrían ser y qué podría esperar de los juegos y cómo los hace”, mencionó el director de productos, Per-Olof Romell.

Según los directivos, con esta nueva tecnología la creación de juegos ya no se verá obstaculizada por las limitaciones que las plataformas de hardware imponen para el desarrollo, pues Scaler permitirá que la compañía empiece a construir nuevas experiencias bajo su propio concepto.

Finalmente, los desarrolladores mencionaron que esta nueva tecnología permitirá que Scaler cree juegos que siempre puedan estar en constante actualización y que evolucionen a medida que los jugadores lo prueben.