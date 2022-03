Twitch implementará política que sancionará a streamers que desinformen a su público

Con la llegada de las plataformas de streaming de videojuegos, cada vez es más fácil el acceso a todo tipo de información. Al igual que las transmisiones en vivo pueden traer conocimientos positivos de distinta índole para los usuarios, esta situación puede convertirse contraproducente cuando se trata de información falsa, peor aún cuando hablamos de temas como la COVID-19 o conflictos sociales. En esa misma línea, Twitch ha decidido tomar cartas en el asunto e implementar sanciones para aquellas personas que desinformen a su público.

Su nueva política apuntará a castigar aquellos canales que difundan información falsa sobre la vacunación contra la COVID-19, al igual que a los medios estatales rusos que den información sobre el conflicto armado que existe entre Rusia y Ucrania.

Esta nueva norma se empezará a cumplir a raíz del cambio de políticas de desinformación establecidas por la propia plataforma de streaming, que ya ha advertido que prohibirá directos a quienes compartan falsedades con frecuencia.

“Por esta razón, la plataforma bloqueará a los superpropagadores de desinformación que continuamente comparten datos erróneos y dañinos. Todos los días, las personas se reúnen en Twitch para construir comunidades, pero no creemos que las personas que usan servicios en línea para difundir información falsa y dañina tengan un lugar en nuestra comunidad”, se mencionó en una entrevista en The New York Times.

Según lo informado por Twitch, alrededor de 100 canales de streaming podrían ser censurados como consecuencia de esta nueva norma. Aun así, a pesar de que la empresa es consciente de que podría perder miles de vistas y seguidores, ha optado por cortar el problema de raíz.