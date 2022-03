Steam: desarrolladores rusos aseguran no recibir sus pagos por la venta de sus juegos

El conflicto entre Rusia y Ucrania está afectando distintos sectores y uno de ellos es el de los videojuegos. Para detener la ofensiva del Gobierno de Vladimir Putin, los países poderosos han optado por cortar el flujo de operaciones económicas, una decisión que está afectando directamente a desarrolladores y distribuidores que ofrecen sus juegos a través de Steam, la tienda digital de Valve.

Tal como informa Level Up, medio especializado en videojuegos, un grupo de desarrolladores rusos publicaron en redes sociales que ya no están recibiendo los pagos por la venta de sus videojuegos en Steam.

El motivo de esto serían las sanciones impuestas al mercado e instituciones financieras de Rusia, pues establecen la prohibición de realizar operaciones económicas. Esta decisión está afectando a creativos y editores de juegos que guardan sus dineros en cuentas de banco de ese país.

De tal manera que todo el dinero que provenga del extranjero, como sucede con las ventas de juegos en Steam, no puedan llegar. Por otra parte, la cuenta de Twitter Vadim señala que Valve advirtió a los afectados que el depósito de su pago no falló, sino que el pago a la institución bancaria no será exitoso por lo que tendrán que optar por otros métodos para recibir su dinero.

Las sanciones impuestas al mercado e instituciones financieras rusas está afectando económicamente a desarrolladores de videojuegos del país. Foto captura: Twitter

Sin embargo, este no sería el único caso en el que se demuestra el impacto de la invasión rusa a Ucrania dentro de los videojuegos. Un claro ejemplo es el sistema de monetización de Escape From Tarkov, un popular shooter para PC cuya moneda digital, además del dólar y el euro, es el rublo ruso y el conflicto bélico ocasionó que se reajuste la economía del videojuego.