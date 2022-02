PlayStation anuncia los 3 juegos gratis de PS Plus de marzo para PS4 y PS5

Los juegos gratis de PlayStation Plus de marzo 2022 han sido revelados. Sony publicó en redes sociales que los jugadores de PS4 y PS5 que estén suscritos al servicio podrán descargar tres títulos a partir del 1 de marzo.

Mediante una publicación en Twitter, PlayStation precisó que Ark: Survival Evolved, Team Sonic Racing y Ghostrunner son los nuevos juegos gratis de marzo, pero no es la única novedad que llegará a través de PS Plus.

Si te encantó Ghost of Tsushima, juego desarrollado por Sucker Punch, y quieres disfrutar más de este videojuego, te contamos que el modo multijugador del título, el cual está inspirado en la mitología japonesa, permite elegir entre cuatro clases y disfrutar de partidas formando equipos de dos y tres participantes.

Así como lo lees. Ghost of Tsushima: Legends se podrá descargar sin costo alguno a partir de marzo 1 en las consolas de PlayStation 4 y PlayStation 5. Por otra parte, Team Sonic Racing y Ark: Survival Evolved solo estarán disponibles para PS4, mientras que Ghostrunner es el único juego disponible para PS5.

Cabe mencionar que estos tres videojuegos y el DLC del título desarrollado por Sucker Punch solo están disponibles para aquellos jugadores que estén suscritos a PlayStation Plus. También recuerda que tienes hasta el 28 de febrero para hacerte con una copia de EA Sports UFC 4, Planet Coaster: Console Edition (PS5) y Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Aventure.