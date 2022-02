Expertos técnicos consideran que problemas de Pokémon Legends Arceus son culpa del diseño

Pokémon Legends: Arceus lleva una semana en el mercado y el consenso de la crítica especializada y los aficionados es que se trata de uno de los juegos más interesantes de la franquicia. No obstante, un elemento del juego flaquea: el aspecto visual y su rendimiento. Así, muchos atribuyen estas deficiencias al Nintendo Switch, pero expertos en el tema consideran que la culpa es del diseño.

Muchos usuarios ya probaron el nuevo título de Game Freak y se pueden apreciar sus fortalezas y deficiencias. Por ello, a través de redes sociales, los propios fans de la serie reconocen que el aspecto visual y el rendimiento deja qué desear.

En el debate sobre el tema participó el experto de Digital Foundry, John Linneman, quien aprovechó para comparar Pokémon Legends: Arceus con Outcast, argumentando que Game Freak debe “trabajar en el arte técnico de entorno”.

De acuerdo con Linneman, los puntos más bajos que presenta Pokémon Legends: Arceus no son culpa del hardware, el Nintendo Switch, sino de los innumerables problemas de diseño.

Esto se soporta con el análisis objetivo que hizo Digital Foundry. Se aclara que en cuanto a gameplay y entretenimiento el título destaca notablemente, pero también se habló de las evidentes debilidades del aspecto gráfico y técnico.

Asimismo, se recuerda lo que otras desarrolladoras pueden hacer con el Nintendo Switch, como Monolith Soft con Xenoblade Chronicles X, Capcom con Monster Hunter Rise y The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que, aunque debutó cinco años antes de Pokémon Legends: Arceus, no tiene las mismas inconsistencias.

Digital Foundry indicó que es evidente que la distancia del dibujado es muy próxima al jugador y hay problemas que tiene el juego para decidir si mostrar o no algunos elementos.

Además, otro aspecto que descubrió Digital Foundry es que el juego está mejor optimizado cuando se usa el modo portable del Nintendo Switch, pues no se sufren caídas en la tasa de cuadros por segundo. En el apartado de sobremesa, hay ocasiones en las que el juego baja los fps temporalmente.