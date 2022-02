Hogwarts Legacy: se habría filtrado la fecha de lanzamiento del nuevo juego de Harry Potter

El mundo de los videojuegos recibirá importantes estrenos a lo largo de 2022, entre los que destacan Hogwarts Legacy, el próximo juego RPG basado en el universo de Harry Potter, el cual genera mucha expectativa entre los fans, pues todo indicaría que llegaría a las consolas y PC en muy pocos meses.

Hogwarts Legacy iba a lanzarse el año pasado, pero Portkey Games y Avalanche Software decidieron retrasar su estreno para realizar distintas mejoras y así colmar las expectativas de la fanaticada. Aunque las compañías no revelaron cuándo saldría a la luz, todo parece indicar que se estrenará en 2022.

Según informa Level Up, medio especializado en videojuegos, el blog The Rowling Library publicó que la editorial Insight Editions prepara la publicación de un nuevo libro llamado The Art and Making of Hogwarts Legacy, obra escrita por Jody Revenson.

Para los gamers, el libro guarda una gran relación con el próximo videojuego de Harry Potter e intuyen que la publicación de la obra podría llegar junto con el título; es decir, el próximo 6 de septiembre de 2022.

El detalle está en que no es la primera vez que se menciona el mes de septiembre como ventana de lanzamiento de Hogwarts Legacy, ya que recientemente un insider afirmó que el estreno del videojuego está programado para dicho periodo.

De esta manera, los usuarios de PlayStation, Xbox y PC están más que seguros que en septiembre podrán disfrutar del RPG basado en el amplio universo de Harry Potter. Por otra parte, desde ya se menciona que el título también protagonizaría el próximo gran evento de Sony, en el que posiblemente se revele su fecha de lanzamiento.

Aunque por el momento solo son pistas y no hay nada oficial por parte de Portkey Games y Avalanche Software, es importante tomar con pinzas lo dicho por los insiders y esperar un pronunciamiento por parte de las compañías.