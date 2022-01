The Seven Deadly Sins: Origins será el nuevo juego de mundo abierto del popular anime

The seven deadly sins, traducida al japonés como Nanatsu no taizai, es una de las series de anime y manga más populares. Por ese motivo, no es extraño que la obra de Nakaba Suzuki tenga presencia en los videojuegos con títulos como The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia. Ahora, la franquicia tendrá uno nuevo que apuesta por el mundo abierto: The Seven Deadly Sins: Origin.

El proyecto está a cargo de la desarrolladora Netmarble, que anteriormente trabajó en la saga. También fue la encargada de The Seven Deadly Sins: Grand Cross, el cual se encuentra disponible para PC y móviles.

Netmarble revela algunos detalles de The Seven Deadly Sins: Origin. Por lo pronto, se sabe que se trata de una propuesta de mundo abierto enfocado en la acción. Sin embargo, por ahora no se ha brindado información oficial sobre su ventana de lanzamiento ni las plataformas en donde se podrá disfrutar.

Por otro lado, se conoce que el proyecto ofrecerá a los fans una historia original que implicará la presentación de un multiverso. Los jugadores podrán explorar un mundo abierto detallado y un alto nivel de libertad.

El tráiler de desvela locaciones dinámicas y entornos destructibles. Los combates ofrecen altas dosis de acción e interesantes ataques de los enemigos. Meliodas, el protagonista de la obra, podrá recibir la ayuda de sus aliados en batalla o mientras explora el mundo.

A continuación te compartimos su primer avance oficial: