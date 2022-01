Las consolas de videojuegos que no cumplieron las expectativas y quedaron en el olvido

Actualmente, los videojuegos tienden a ser bastante criticados, ya que un error o un mal desarrollo en la trama puede sentenciar su valoración a nivel global, lo que afecta también el índice de ventas que logre. Caso contrario sucede con las consolas, pues es bastante complicado que alguna tenga fracaso a nivel internacional, debido a que los jugadores están en búsqueda de nuevos sistemas y plataformas para poder acoplarse y pasar horas conectados.

No obstante, años atrás no era así, pues la expectativa de la comunidad era bastante alta según los continuos avances tecnológicos que iban apareciendo y el estándar de jugabilidad que avanzaba siempre positivamente. Dicho esto, hubieron algunos lanzamientos que en su momento fueron un completo fracaso, por no cumplir la alta expectativa con la que se esperaba, como también por el exagerado precio que algunas marcas imponían.

En esta nota recopilaremos esas videoconsolas que no pudieron hacer frente a las solicitudes de los gamers y que con el pasar del tiempo fueron siendo totalmente olvidadas.

Virtual Boy

Actualmente, la realidad virtual está en boca de todos debido al apogeo por la idea del metaverso planteada por Facebook, no obstante, uno de los primeros intentos para introducir esta tecnología fue en el mundo de los videojuegos, allá por la mitad de la década de los 90′s.

El fracaso de esta consola se debió, principalmente, a lo incómodo que resultaba ponerse el casco gamer por varios minutos, como también a los defectuosos colores que se lograban apreciar. Tan mala recepción tuvo esta máquina que solo logró vender 800.000 unidades entre Japón y Estados Unidos, sin tener presencia en el continente europeo.

Sega Saturn

La broma de que Sega está muerto podría tener un giro de 360 grados tras los últimos movimientos de las grandes compañías de videojuegos, sin embargo, para nadie es un secreto que la desarrolladora de Sonic ha tenido malos momentos a lo largo de su trayectoria, sobre todo por las malas relaciones que tenía con sus aliados y competencia.

El Saturn planteaba el salto de los juegos 2D a las tres dimensiones, sin necesidad de seguir los trabajos realizados por Sony y Nintendo, una apuesta que le costó bastante caro, pues su procesador no estaba a la altura de consolas como la Super Nintendo o el proyecto del PlayStation. Sus poco más de nueve millones de unidades de ventas se vieron opacadas por las casi 50 millones que logró la gran N antes del nuevo milenio.

Atari Lynx

Adelantarse a la época es, muchas veces, una decisión arriesgada, ya que los periodos de prueba se limitan a los errores que una compañía produzca por sí misma. Eso le pasó a la marca Atari, que en 1989 quiso ofrecer al mercado la primera consola portátil por encima de los planes de Nintendo con el Game Boy.

En este caso, no fue mala la consola, pues gozaba de buenos componentes como su pantalla LCD a todo color y buen sonido estéreo; desafortunadamente, el alto precio con el que se expuso en las tiendas a nivel internacional y el poco tiempo de vida y uso que se le podía dar para jugar efectuaron que los jugadores se decanten por otras opciones.

Nokia N-Gage

A pesar de haberse consolidado en el sector de telefonía móvil, en los inicios de los 2000′s Nokia no se conformaría con este dominio e iría con todo para introducirse a la industria gaming, creando su N- Cage, un reproductor multimedia y consola portátil que prometía ser el boom tecnológico para los jóvenes.

Como toda empresa con poca experiencia, surgieron algunos altibajos no previstos, como el masivo pirateo de sus juegos, los cuales se vendían en tarjetas MMC sin protección alguna. Nokia no se quedaría con los brazos cruzados y lanzaría en 2003 una versión mejorada de su equipo, creando así la N- Cage QD, que, sinceramente, casi nadie recuerda.

Apple Bandai Pippin

Nokia no fue la única empresa dedicada a dispositivos móviles que apostó por el mundo de los videojuegos, pues muchos años antes, precisamente en 1995, Apple tuvo uno de los peores fracasos tecnológicos más recordados por la comunidad gamer. El Apple Bandai Pippin se planteó como un artículo en conjunto con Bandai, ya que la marca de la manzana no era reconocida por sacar productos relacionados a los juegos.

Con un precio base de 600 dólares, los usuarios percibieron este monto como un tanto abusivo para lo que ofrecía lo competencia, y logró vender la penosa cifra de 42.000 unidades.