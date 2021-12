Among Us ya está disponible en consolas PlayStation y Xbox

Después de anunciar un inesperado retraso a mediados de octubre, Innersloth finalmente celebró este 14 de diciembre el debut oficial de Among Us en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S y Xbox One, dejando atrás así su exclusividad para dispositivos móviles, computadoras y Nintendo Switch.

El lanzamiento del videojuego en estas consolas llega con todo el contenido anterior, así como con una gran cantidad de nuevas actualizaciones y algunos artículos cosméticos exclusivos que se podrán reclamar más adelante.

“Atraviesa el espacio e intenta mantener tu nave espacial junto a tus otros compañeros de tripulación, pero ten cuidado, podría haber impostores a bordo. O quizás... ¿eres tú el impostor? Sólo hay una forma de averiguarlo”, describió en una publicación Victoria Tan, directora de comunidad en Innersloth.

¿Qué incluye la versión para PlayStation y Xbox?

Personajes

Los jugadores seleccionados como tripulantes podrán desempeñar tres tipos de rol: científico (apto para acceder a los signos vitales en cualquier momento), ingeniero (puede usar las rejillas de ventilación) y ángel de la guarda (capaz de lanzar un escudo de protección alrededor de la tripulación restante).

Por otro lado, las personas que asuman el papel del impostor podrán acceder a la habilidad denominada como cambiaformas, que les permite tomar la apariencia de cualquier otro miembro de la tripulación (que todavía esté vivo) para crear “caos y confusión” dentro de la nave.

Cosmicubos

Se trata de un nuevo sistema de progreso para desbloquear artículos cosméticos en Among Us. Los jugadores que utilicen tanto la versión gratuita como la de pago podrán reunir recursos y reclamar diferentes recompensas, como skins, sombreros, accesorios, placas de identificación, mascotas y más.

Crossplay

¿Tienes amigos que juegan desde otros dispositivos? La versión de consola de Among Us llega con soporte para juego cruzado, lo que hace posible unirte a partidas con usuarios de diferentes plataformas. Los vestíbulos de 4 a 15 personas son compatibles con el modo multijugador en línea.

Precio y disponibilidad

Tanto la versión para PlayStation como para Xbox ya se puede adquirir en tiendas digitales por un precio de 4,99 dólares o 16,50 soles al cambio.