PUBG Mobile presenta el primer adelanto de su evento crossover con Spider-Man: no way home

Fortnite y Marvel’s Avengers no serán los únicos videojuegos que tendrán al Hombre Araña. Al menos así lo demostró la publicación de PUBG Mobile en su cuenta de Twitter, en la que se permitió apreciar el primer adelanto de la colaboración que tendrá con Spider-Man: no way home.

A puertas del estreno de Spider-Man: sin regreso a casa, película que introducirá el Spider-Verse y que contaría con la presencia de los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield en el papel de Spidey, los creadores de PUBG: Mobile estarían preparando algo muy grande en colaboración con Marvel.

La colaboración fue anunciada desde la cuenta oficial del juego battle royale en Twitter con una imagen en la que vemos al Hombre Araña interpretado por Tom Holland con uno de los trajes que utilizará en la película frente a las lunas de un edificio. En el reflejo aparece uno de los personajes y mapa más populares del título.

PUBG Mobile hace oficial su evento crossover con Spider-Man: no way home. Foto captura: Twitter

Según detalla Level Up, el evento crossover entre ambos universos traería varios ítems especiales y otros objetos extras inspirados en la próxima película de superhéroes de Marvel; sin embargo, los desarrolladores no han revelado más detalles sobre la colaboración.

Aunque no hay una fecha de lanzamiento oficial, desde ya se menciona que el contenido temático del Hombre Araña aterrizaría en PUBG Mobile a mediados de enero; es decir, un mes después del estreno del filme en el cine. Además, coincidiría con el lanzamiento de la versión 1.8 del juego.

Por el momento, lo único que queda es tener paciencia a que las desarrolladoras, Krafton y Tencent, desvelen todos los detalles de lo que será uno de los eventos más importantes dentro del shooter: PUBG Mobile × Spider-Man: no way home.