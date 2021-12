Genshin Impact: ¿cómo canjear los códigos del 7 de diciembre por protogemas gratis?

Los creadores de Genshin Impact, la empresa de videojuegos miHoYo, acaban de publicar los códigos del 7 de diciembre que permiten tener acceso a increíbles recompensas como nuevos personajes especiales, armas de todo tipo, materiales de experiencia, trajes, incluso protogemas, la moneda virtual que permite a los jugadores comprar los artículos que se encuentran en la tienda de la aplicación que está disponible en Android, iPhone, PC o PlayStation.

Por lo general, la moneda de Genshin Impact se obtiene invirtiendo una cierta cantidad de dinero real; sin embargo, gracias a estos códigos diarios podrás conseguirlas totalmente gratis. No solo eso, ya que la desarrolladora asiática ha venido obsequiando 200 protogemas diarias desde el pasado 4 de diciembre. Para reclamar este grandioso premio, simplemente deberás iniciar sesión en tu dispositivo, aunque debes haber llegado a rango de aventura 7.

Códigos de Genshin Impact del 7 de diciembre

GENSHINGIFT

SBNBUK67M37Z

ETNU2DN5NZRR

14YJT58SPJUT

9GV1SCQBRNEZ

E91DDVU8MYKV

H8WRTE62MLZE

8T4HCYP7VMXG

9QYE6ULYWV4W

TFVV41FBZSBW

SJBC21VZ2YMW

WQQHK7EWW51X

¿Cómo canjear los códigos diarios de Genshin Impact?

Si acabas de instalar Genshin Impact y todavía no sabes cómo canjear los códigos del 7 de diciembre, no te preocupes, ya que te vamos a detallar los pasos. Antes de seguirlos, debes tener presente que solo podrás reclamar tus premios si alcanzaste el rango de aventura 10. En caso todavía no llegues a ese nivel, tendrás que seguir jugando para ganar experiencia.