PlayStation: descubre los más de 30 juegos para PS5 en este spot y recibe grandes premios

La PS5 cumplió su primer aniversario hace poco y está claro que PlayStation aún guarda muchas sorpresas para los gamers que tienen la consola de nueva generación. Al menos así lo dio a entender durante el spot publicitario live action de PlayStation Has No Limits.

En medio de toda la algarabía que ha ocasionado el hallazgo de una patente de Sony sobre un mando para dispositivos móviles, PlayStation decidió retar a todos los gamers a encontrar los 34 videojuegos para PS5 que se ocultan en su más reciente spot.

La iniciativa se lanzó desde su página web, en la que invita a los jugadores a analizar detenidamente el anuncio y descubrir los secretos que se ocultan en el video que la compañía publicó hace un par de meses.

En redes sociales como Twitter, los jugadores ya están compartiendo imágenes y mencionan haber descubierto hasta tres sorpresas que podrían significar los próximos anuncios para la PlayStation 5.

Por ejemplo, un usuario conocido como Hunter en la red social del pájaro azul menciona que algunos de los títulos dicen “Surprise - Stay tuned”, por lo que nos invitan a estar pendientes de los próximos anuncios.

Easter egg de un posible juego no anunciado para PS5. Fot: La República

No obstante, los diseños son bastante crípticos, por lo que no se sabe a qué juego hacen referencia, exactamente. ¿Quieres intentarlo? Aquí te compartimos el spot de PlayStation Has No Limits.

Además, aquellos usuarios que logren descubrir al menos un easter egg recibirán un código para canjear un conjunto de avatares exclusivo. Si quieres que sean tuyos, solo ingresa a este enlace.