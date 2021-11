Epic Games regalará tres increíbles juegos esta semana: conoce aquí cuáles son

Anota la fecha. Los gamers podrán reclamar estos juegos gratis a partir del próximo jueves 18 de noviembre. ¿Cuáles son? Te lo contamos.

Guild of Dungeoneering, Kid a Mnesia Exhibition y Never Alone se podrán conseguir a partir del 18 de noviembre en Epic Games Store. Foto: Epic Games Store