Gamers no reconocen a la Nintendo Gamecube y la confunden con un electrodoméstico de cocina

Como industria, los videojuegos han estado con nosotros por más de 40 años, por lo que es natural que haya algunas brechas entre generaciones que jugaron a diferentes tipos de consola. En ocasiones, esto puede verse reflejado en hechos fortuitos, como lo que está sucediendo con Unpacked, un popular juego indie que ya es la sensación de Xbox Game Pass y que ha desvelado cómo muchos gamers no reconocen a una de las plataformas más memorables de Nintendo: la Gamecube.

Por si tampoco la recuerdas, la Gamecube fue una de las plataformas más pintorescas de la ‘Gran N’, y es especialmente recordada por su peculiar aspecto en forma de cubo (de ahí su nombre).

Esta consola, pese a no ser una de las más vendidas de la compañía, ocupa un lugar especial en el recuerdo y corazón de muchos fans de Nintendo. Muchos títulos importantes se lanzaron para ella, como Super Smash Bros Melee, The Legend of Zelda The Wind Waker, Metroid Prime y Super Mario Sunshine.

A pesar de su valor histórico, es entendible que las generaciones más jóvenes puedan no reconocer una cuando la ven directamente, y eso es lo que ha pasado en Unpacked, un juego cuya mecánica es desempacar y ordenar diferentes accesorios y objetos en una casa, incluida la Gamecube.

Pese a que el juego no presenta un diseño 100% fiel al del cubo de Nintendo, resulta muy difícil negar que se trata del mismo. Pues bien, el lugar de una plataforma de juegos debería ser un cuarto de entretenimiento o una sala de estar, pero muchos la están confundiendo con un utensilio o electrodoméstico de cocina, y la colocan, insólitamente, junto a las cafeteras, ollas arroceras y tostadoras.

El hecho no ha pasado desapercibido en redes sociales. Muchos usuarios de Twitter han subido imágenes de la Gamecube afirmando que no saben qué tipo de artefacto es y mucho menos dónde debe ir. “¿Recuerdan todos esos memes acerca de cosas que los hacen sentir viejos y decrépitos? Disfruten estos tuits”, ironizó uno de ellos compartiendo las publicaciones:

El hecho llamó la atención del propio director creativo del título, Wren Bier, quien en declaraciones a Polygon confesó que ha recibido muchos mensajes al respecto: “Nos mandan capturas con la consola en la cocina como si fuera algún tipo de electrodoméstico”, exclamó.

Unpacked es un videojuego puzzle y de lógica que acaba de ser publicado para consolas y PC a inicios de noviembre. Es uno de los primeros proyectos de Witch Beam y ya forma parte del catálogo de Xbox Game Pass.