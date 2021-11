God of War para PC tendrá soporte para Nvidia DLSS y Super Resolución de AMD

Falta poco para que God of War, el videojuego exclusivo de PlayStation que se llevó todos los laureles en 2018, llegue a la plataforma abierta de PC. El anuncio de Sony hace unas semanas sorprendió a miles de usuarios que expresaron su entusiasmo y las posibles mejoras que traería, sobre todo a nivel gráfico. Ahora, se ha confirmado que el título contará con dos de las tecnologías más modernas: DLSS de Nvidia de FidelityFX y Super Resolution de AMD.

El anuncio fue hecho en un inicio por la propia AMD, fabricante de procesadores y tarjetas gráficas muy involucrada con las nuevas consolas de videojuegos de la industria (PS5 y Xbox Series X). Ellos listaron a God of War dentro de los títulos que tendrán soporte para FidelityFX Super Resolution (FSR) en el futuro.

Lista de próximos títulos compatibles con FSR. Foto: AMD

Otros títulos que tendrán esta celebrada característica son Call of Duty: Vanguard, Hot Wheels Unleashead, Farming Simulator 22, Forspoken, No Man’s Sky, The Elders Scrolls Online, Warface, World of Warcraft, entre otros.

Por supuesto, DLSS y Reflex de Nvidia, las contrapartes del FSR de AMD, también podrán aprovecharse en God of War para quienes cuenten con aceleradores gráficos de esta marca. Ambas características proveen de un muestreo avanzado que permite reducir la latencia del sistema al momento de renderizar los efectos de luz más modernos (basados en ray tracing).

Vale mencionar que tanto FSR como DLSS solo pueden aprovecharse en tarjetas de video compatibles. En el caso de AMD, las series Radeon 6000, VII, RX Vega, 600 y RX 500 en adelante pueden hacerlo. Por el lado de Nvidia, solo las series RTX 2000 y RTX 3000 brindan dicho soporte.

God of War llegará el 14 de enero de 2022 a PC, a través de Steam y Epic Games Store. Mucho se ha hablado sobre el lanzamiento en PC de su secuela, God of War: Ragnarok, pero todavía no hay nada confirmado por parte de Sony.