Nintendo comparte nuevo tráiler del Game & Watch de The Legend of Zelda

El aniversario número 35 del juego The Legend of Zelda ha traído consigo el lanzamiento de títulos emocionantes como The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, y dentro de algunas semanas, el Game & Watch: The Legend of Zelda, la nueva máquina LCD que Nintendo va a lanzar para los fans más fieles de una de sus franquicias más icónicas.

Durante el pasado evento de E3 2021, una de las sorpresas más inesperadas fue el anuncio de Nintendo sobre el desarrollo de Game & Watch de The Legend of Zelda para celebrar los 35 años del videojuego de acción-aventura creado por los desarrolladores japoneses Miyamoto y Tezuka. Desde junio de 2021, no se tuvo más información de la pequeña consola, hasta que este último 18 de octubre, la compañía decidió publicar su más reciente tráiler.

PUEDES VER: Fan transforma los personajes de Super Smash Bros en versión Minecraft

Se trata de Game & Watch, una de las últimas apuestas de parte de Nintendo para conmemorar el nacimiento de una de sus sagas más importantes mientras avanza el proceso de desarrollo de su próximo título, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

En esta nueva edición de la portátil serán cuatro juegos los que estarán incluidos en el aparato: The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link, The Legend of Zelda: Link’s Awakening y el clásico Game & Watch, además de un reloj interactivo. ¿Cuál es tu favorito?

Cabe mencionar que Game & Watch de The Legend of Zelda estará disponible este 12 de noviembre. En este día, todos aquellos ‘zelderos’ y ‘zelderas’, como son llamados los seguidores más acérrimos de Link, podrán aumentar su colección.