PlayStation revela juegos gratis de PS Plus para octubre 2021 y elección no agrada a fans

Al igual que todos los meses, PlayStation acaba de revelar su lista de juegos gratuitos de PS5 y PS4 que los suscriptores de PS Plus podrán descargar, de forma gratuita, durante octubre 2021. La elección de estas títulos no fue del agrado de miles de jugadores, quienes no dudaron en utilizar las redes sociales para criticar a la compañía japonesa. ¿Cuáles fueron las entregas elegidas?

A través de su blog oficial, Sony indicó que los usuarios de PlayStation 4 podrán disfrutar de Mortal Kombat X y PGA Tour 2K21, mientras que aquellos suscriptores con una PlayStation 5 podrán tener acceso a Hell Let Loose. Aunque estas entregas fueron bien recibidas por algunos cibernautas, la mayoría quedó insatisfecho, al ver que su rival Xbox Game Pass tiene mejores ofertas.

“Gracias Sony, no es suficiente con tener Mortal Kombat X en PS Now y PS Plus Collection, lo necesitábamos una tercera vez. Por supuesto, todos queremos jugar golf, es el deporte rey entre los jóvenes. También hacía falta un juego como Hell Let Loose que exprima la potencia de la PS5. Gracias, me motivan a renovar mis suscripciones”, escribió irónicamente un usuario.

Elección generó disgusto entre los fans. Foto: captura de Facebook

¿De qué tratan los juegos?

Mortal Kombat X

Lanzado en 2015 por NetherRealm Studios, este sangriento videojuego de peleas es considerado como uno de los mejores de la franquicia. Además de los luchadores clásicos, esta entrega introduce a algunos peleadores adicionales como Jason Voorhees, Leatherface y Depredador. Muchos lo consideran una mala elección, debido a que en 2019 se lanzó Mortal Kombat 11.

PGA Tour 2K21

Es un videojuego de golf desarrollado por HB Studios. Fue lanzado en 2020 y una de sus principales fortalezas es que incluye una plantilla de jugadores profesionales. De igual manera, cuenta con las licencias oficiales de varios campos y marcas que están relacionadas a este deporte.

Hell Let Loose

Si eres amante de los juegos de disparos, te encantará Hell Let Loose. Creado por estudio australiano Black Matter, este multijugador es un shooter en primera persona que se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial. Las partidas online pueden ser de hasta 100 jugadores y cada uno puede elegir uno de los 14 roles disponibles.

En caso te haya interesado alguno de estos títulos, debes saber que los tres juegos estarán disponibles de forma gratuita en la PS Store, a partir del próximo martes 5 de octubre de 2021, hasta el 1 de noviembre de 2021.