Activision y Sledgehammer Games han anunciado que la primera prueba Alpha de Call of Duty para PlayStation se estrenará el próximo fin de semana: del 27 al 29 de agosto.

Sin embargo, desde el pasado lunes 23 de agosto ya está disponible la descarga para participar en la prueba Alpha.

En la siguiente nota, conoce cómo será esta versión para consolas de Playstation 4 y 5, y desde cuándo y cómo descargar la nueva entrega de la franquicia .

¿Qué es la Alpha de Call of Duty: Vanguard para PS4 y PS5?

La Alpha de Call of Duty Vanguard es la primera chance que se presenta para poder probar la nueva entrega de la franquicia dos meses antes de su lanzamiento oficial: 5 de noviembre. En esta Alpha, se podrá probar el Champion Hill, un modo de juego estilo torneo, multimapa y multivida, en el que las tácticas y la estrategia van más allá de apretar un gatillo.

¿Cuándo será la Alpha de Call of Duty: Vanguard?

La prueba Alpha de Call of Duty Vanguard, exclusiva para PS4 y PS5, se llevará a cabo entre este viernes 27 de agosto de 2021 a las 12.00 p. m. (hora peruana) y el domingo 29 de agosto de 2021 a la misma hora. Es decir, tendrá una duración de 48 horas.

¿Cómo participar de la Alpha de Call of Duty: Vanguard?

Los únicos requisitos para poder participar en esta Alpha son disponer de una consola PS4 o PS5 y una conexión a Internet . Los poseedores de una copia de Call of Duty: Modern Warfare o Call of Duty: Black Ops Cold War instalada en la consola, o de Call of Duty Warzone, el Battle Royale gratuito de la saga, también podrán acceder a la Alpha de Vanguard desde el menú principal de cualquiera de estos títulos, una vez hayan descargado la Alpha.

¿A qué hora comienza la Alpha de Call of Duty: Vanguard?

La Alpha de Call of Duty: Vanguard arrancará desde el mediodía del próximo viernes 27 de agosto, y durará hasta el domingo 29 a la misma hora.