Epic Games Store no es rentable: recién lo será en 2027, asegura Apple

Pocos eventos extraordinarios han revelado tanto sobre la realidad de algunas empresas como lo ha hecho el juicio entre Epic y Apple. El conflicto —suscitado por Fortnite— develó muchos datos desconocidos y hasta ha dado lugar a comparaciones. Una de ellas recayó en la rentabilidad de las principales plataformas de ambas empresas y el complejo modelo que ha adoptado la primera con la Epic Games Store.

Epic indicó recientemente que la mencionada plataforma y la App Store son “de distribución comparables”, una declaración que para muchos pecó de exagerada. Por supuesto, los abogados de ‘La manzana’ no tardaron en responder y lo hicieron sin mucha flexibilidad: “La EGS no es rentable y no se le puede comparar a la App Store. Ni siquiera será rentable por, al menos, muchos años”.

Para no dejar dudas en plena sede judicial, los defensores de Cupertino arremetieron con cálculos sobre la mesa: “Epic perdió alrededor de 181 millones en la EGS en 2019, se proyectaron a perder 273 millones en 2020. De hecho, comprometieron 444 millones en garantías mínimas solo en 2020, mientras proyectaban, incluso con un ‘crecimiento significante’, tan solo 401 millones en ingresos para dicho año.

Epic reconoció que esa tendencia continuará en el futuro inmediato, por lo que se han proyectado a perder alrededor de 139 millones en 2021”.

En una visión general, se puede deducir que, desde 2019, Epic Games ha invertido un total de 493 millones con “costos irrecuperables” reconocidos de hasta 330 millones. “En el mejor de los casos, no se espera que la EGS tenga beneficios brutos acumulados hasta antes del año 2027”, concluyeron desde Apple.

Desde su lanzamiento en 2018, se ha optado por una estrategia agresiva para atraer usuarios a la Epic Games Store. Su método se concentró principalmente en cerrar contratos de exclusividad temporales (lo que ha sido criticado por buena parte de la comunidad de PC que califica la acción como propia del mercado de consolas) y en juegos gratuitos cada dos semanas.