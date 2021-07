Xbox presenta diseños de mandos personalizados con temática de Loki

En honor al final de la primera temporada de Loki, la cual se emitió este miércoles 14 de julio, Xbox ha presentado diferentes diseños de su mando inalámbrico basados en la popular serie de Marvel Studios para Disney Plus.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la compañía compartió una imagen que muestra cuatro diseños del controlador de Xbox Series X inspirados en las variantes del ‘Dios del engaño’ que han aparecido en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Los cuatro diseños presentados por la compañía. Foto: Xbox

El modelo The Trickster parece representar al Loki principal (interpretado por Tom Hiddleston) mediante el color verde predominante, mientras que The Horned One sugiere un vínculo con Classic Loki (personificado por Richard E. Grant).

Frost Giant, principalmente de tono azul, insinúa la verdadera herencia de Loki como hijo de Laufey, el gigante de hielo de Jotunheim. Por su parte, The Scaly One encaja con Alligator Loki, la variante reptil del protagonista de la serie de Disney Plus.

Todos esos diseños se pueden obtener a través de Xbox Design Lab, el servicio de personalización del mando inalámbrico ofrecido por Microsoft. Mediante esta iniciativa, cualquier persona puede modificar a gusto el diseño del producto con 18 colores diferentes.

Es posible cambiar el tono de la mayoría de las piezas externas del periférico, incluidos el cuerpo, la carcasa trasera, los protectores de goma, los gatillos, los joysticks, el D-pad, los botones ABXY y las teclas de ver/menú/compartir.

La empresa asegura que la mayoría de estos componentes están fabricados con plásticos que contienen un 30% en peso de materiales reciclados posconsumo (PCR). “Garantizarán que todos estemos haciendo nuestra parte para cuidar el planeta”, sostuvo James Hunter, director senior de estrategia y negocios de Xbox.