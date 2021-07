PlayStation haría un State of Play con God of War Ragnarok y Horizon Forbidden West

El E3 2021 no es el último evento de videojuegos del año. Distintas compañías están preparando sus propias presentaciones virtuales y una de ellas es PlayStation, compañía que estaría planeando un nuevo capítulo del State of Play con novedades sobre God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West y otros juegos.

Es cierto que hace unas semanas tuvimos un State of Play con información sobre Deathloop. Sin embargo, no habría sido suficiente para los gamers quienes desean saber qué sucede con los videojuegos exclusivos de PS4 y PS5.

Roberto Serrano, un conocido insider de PlayStation, publicó en su cuenta de Twitter que la fecha del próximo State of Play de la compañía nipona se realizará el 12 de agosto a las 11.00 p. m. CEST a través de los canales oficiales de Twitch y YouTube.

State of Play

Además, de revelar la supuesta fecha y horario del evento de la división gaming de Sony, el leaker adelantó parte del contenido que veremos durante la transmisión. Pues menciona que habrá información sobre el nuevo God of War, Horizon Forbidden West, la siguiente generación de PlayStation VR y mucho más.

Es posible que en esa fecha podamos ver el primer tráiler de God of War Ragnarok, título que, por el momento, es un exclusivo de PlayStation 5 y que iba a estrenarse este año, pero se retrasó por motivos de la pandemia hasta el 2022.

En el caso de Horizon Forbidden West, los fans ya han visto el tráiler e imágenes del videojuego, pero aún no se sabe cuándo se estrenará oficialmente en PS5 y PS4, por lo que esta sería la información más relevante del juego.

Respecto a la nueva generación de PlayStation VR se sabe que la empresa planea su lanzamiento para finales de 2022 para PS5, aunque no se saben muchos detalles sobre esta plataforma.