¿Jugaste Winning Eleven 3 en PlayStation? Aquí las mejores curiosidades del juego de Konami

Winning Eleven 3 es un juego de fútbol desarrollado por Komani para la primera PlayStation. Aunque fue lanzado hace más de 20 años, esta entrega todavía goza de una gran popularidad y es recordada con cariño por miles de gamers.

Aunque no poseía los mejores gráficos, sí contaba con una buena jugabilidad. Tampoco tenía clubes, pero sí poseía las mejores selecciones y los cracks que brillaban en aquellos años como Ronaldo, Roberto Carlos, Zinedine Zidane, entre otros.

Sin embargo, si hay algo que caracterizó a Winning Eleven 3 es que estaba lleno de trucos y curiosidades que muy pocos jugadores sabían en aquel entonces y que se fueron descubriendo conforme pasaron los años. Aquí una recopilación.

1. Equipos All Star

El truco más conocido. Si pulsabas el código Konami (Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A, Start) podías desbloquear dos equipos que estaban compuestos por los mejores jugadores de América y Europa.

2. Tercer equipo de estrellas

Había un tercer equipo de estrellas llamado FC Divo que tenía a los futbolistas que no fueron convocados para el mundial de Francia 98. Para desbloquearlo, tenías que ganar el ‘League Mode’ en la dificultad más alta.

3. Rumania dorada

Durante el mundial de Francia, los futbolistas rumanos tiñeron su cabello de rubio por haber clasificado a la segunda fase. A modo de homenaje, Konami los incluyó. Para desbloquear ese equipo, tenías ganar el modo ‘Cup’ con Rumania en al dificultad Hard.

4. Peruanos hicieron un Mod

Debido a que Perú no clasificó a Francia 98, la blanquirroja no apareció en Winning Eleven 3. Sin embargo, eso no impidió que modders lancen versiones modificadas que incluían a los equipos nacionales como Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal.

5. Roberto Carlos de delantero

Finalmente, una de las tácticas más usadas en aquel momento era poner al lateral brasileño Roberto Carlos como delantero. De esta manera, podías tener un equipo imparable, ya que a su lado tenía a Ronaldo.