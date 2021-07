Among Us revela su edición de colección para PlayStation, Xbox y Nintendo Switch

InnerSloth sorprendió a los fanáticos con la presentación de tres nuevas ediciones de colección para Among Us dirigidas a consolas, las cuales incluyen diversos artículos de merchandising, así como la copia física del videojuego para PS4, PS5, Xbox One y Nintendo Switch.

El lanzamiento oficial de estos paquetes está programado para el próximo 31 de diciembre, pero los jugadores ya los pueden preordenar a través del sitio web de Maximum Games. Actualmente, ya existe una edición exclusiva para PC que es distribuida por la compañía Limited Run Games.

A continuación, conoce qué trae cada una de las tres colecciones especiales de Among Us:

Edición tripulante (29,99 dólares)

Juego base de Among Us Todos los DLC: las skins de Airship, Polus y MIRA HQ, junto con los paquetes Hamster Pet, Bedcrab Pet, Brainslug Pet, Stickmin Pet y Mini Crewmate Contenido descargable exclusivo Caja lenticular 3D Plancha de stickers Impostor Syndrome Una de las 12 tarjetas de acceso holográficas especiales Póster del mapa Skeld Código para canjear seis fondos de pantalla para computadoras y teléfonos

Todos los artículos de la edición tripulante. Foto: InnerSloth

Edición impostor (49,99 dólares)

Esta versión incluye todo el contenido anterior y suma los siguientes artículos:

Lanyard tripulante vs. impostor Peluche de tripulante morado Pin giratorio Spinning Into Space Caja de edición limitada Impostor Edition

Todos los artículos de la edición impostor. Foto: InnerSloth

Edición expulsado (89,99 dólares)

Esta colección posee todos los elementos de las dos ediciones anteriores junto con los siguientes artículos:

Manta polar con patrón de tripulantes Gorro de impostor de color rojo Estuche SteelBook de edición limitada Caja de edición limitada Ejected Edition