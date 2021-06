Creadores de Among Us: “Saltar a la fama fue agotador y nos afectó”

Among Us, el juego indie que se popularizó a dos años de su lanzamiento y generó todo un fenómeno viral en redes sociales, no solo sorprendió a la comunidad gaming por su repentino éxito. También lo hizo con sus desarrolladores. Una reciente entrevista revela cuál fue el impacto de la fama en la vida de los creadores originales del título. No todo fue positivo.

La entrevista tuvo lugar en el canal de YouTube de Anthony Padilla, una celebridad de la plataforma por ser uno de los fundadores de Smosh. El norteamericano invitó a algunos miembros del equipo de desarrollo de Innersloth, que no dudaron en compartir sus duras experiencias en aquellos momentos de éxito inesperado.

Una de las artistas, Amy Liu, confesó, por ejemplo, la constante presión que tuvieron que enfrentar cuando, dado al éxito de Among Us, recibieron propuestas para realizar ports a plataformas más populares como PlayStation y Xbox.

“La presión para hacer las cosas rápidas fue muy alta. De setiembre a diciembre hablamos con Xbox y PlayStation, porque ellos querían tener Among Us en sus consolas. Eso normalmente lleva unos meses, pero nosotros teníamos apenas 3 meses. Así que dijimos, ¡vamos a intentarlo!”, reveló la artista.

Por supuesto, uno de los factores determinantes de Among Us fue que saltó a la fama en uno de los puntos más críticos de la pandemia del coronavirus. Esto afectó directamente a los desarrolladores, que tuvieron que adecuar sus flujos de trabajo tras la explosión del juego en redes sociales alrededor de agosto de 2020.

“Fue muy difícil porque, durante todo ese tiempo, no pudimos ver a nuestros amigos o familiares. Al estar tan cansada de trabajar, ni siquiera podía visitar a mi familia durante la pandemia y tuve que pasar las vacaciones sola. Fue definitivamente el momento más difícil”, reveló Liu.

El artista y diseñador del juego, Marcus Bromander, comentó cómo las constantes críticas de la comunidad afectó al equipo y su salud mental. “Hubo un tiempo a inicios de 2021 cuando muchos de los comentarios negativos realmente empezaron a afectarme. Combinado con mis sentimientos abrumados, pensé: ‘ni siquiera quiero trabajar en esto. Ya acabé’”, confesó.

Forest Willard, programador principal del título, quizá fue uno de los que se llevó buena parte de la carga. El developer señaló que muchas personas creen y creían que hacer cambios al juego, agregar contenido y demás variaciones en Among Us era sencillo (dada su aparente simpleza visual).

“No es así, definitivamente. Es mucha presión y abrumador”. Junto a Bromander, Willard coincidió en que estar al mando de un título tan popular los hace automáticamente en objeto de controversia y críticas.

Puedes ver la entrevista completa en el siguiente video: