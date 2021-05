Descarga gratis Among Us desde Epic Games Store y quédatelo para siempre

Epic Games Store continúa con su política de regalar videojuegos de su catálogo a los usuarios de su plataforma para que los descarguen gratis en su PC. Esta vez, es el turno del popular juego de InnerSloth, Among Us.

Si bien Among Us se puede jugar gratis en cualquier dispositivo móvil, pues solo basta con descargarlo desde Google Play o App Store, es gracias a la promoción de Epic Games Store que muchos gamers se podrán hacer con una copia para computadoras de la obra de InnerSloth y así disfrutar de partidas en el nuevo mapa con sus amigos en una pantalla más grande y moverse usando el teclado.

Tal como se aprecia en la plataforma de la tienda digital de los creadores de Fortnite Battle Royale, el juego de tripulantes e impostores se podrá conseguir sin costo alguno hasta el próximo 3 de junio a las 9:59 a. m., hora local.

Among Us

Esto quiere decir que te quedan cuatro días para hacerte con el tuyo, ya que a partir de las 10:00 a. m. del jueves 3 de junio, la plataforma ofrecerá otro título de regalo para todos los internautas que estén registrados en la tienda.

Es importante mencionar que no necesitas descargar Among Us desde la Epic Games Store para que este título sea tuyo para siempre, ya que, tal como lo señala la tienda, solo bastará con reclamar el juego en la página web de la misma. Puedes hacerlo a través de este enlace.

Recuerda que en Among Us ofrece cuatro mapas con tareas únicas y te deja crear partidas de hasta 15 miembros, donde se elegirá al azar a los impostores, quienes tendrán la misión de eliminar a cada uno de los tripulantes para ganar, pero si son descubiertos, ellos serán expulsados del escenario.