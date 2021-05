Naughty Dog invita a fans a enviar sus cosplays de The Last of Us

Naughty Dog, la compañía que desarrolló The Last of Us y Uncharted, utilizó sus redes sociales para invitar a los fans a que les hagan llegar sus mejores cosplays que estén inspirados en los personajes de sus videojuegos.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la desarrolladora estadounidense compartió unas fotografías protagonizadas por Mugi, una cosplayer profesional japonesa que se disfrazó de Ellie, la protagonista de su juego estrella.

“Tu cosplay de Ellie es tan perfecto en el modo foto que estamos reviviendo su batalla con Nora una vez más”, escribió Naughty Dog. El tuit no tardó en viralizarse, ya que alcanzó miles de ‘me gusta’.

Mensaje de Naughty Dog en redes sociales. Foto: captura de Twitter

En otra parte del mensaje, los creadores de Uncharted hicieron un llamado a los fans para que les envíen las fotografías de sus mejores cosplays. Aquellas que sean seleccionadas serán publicadas en sus redes sociales oficiales.

“A Naughty Dog le encantan todas las increíbles creaciones que hacen nuestros fans a partir de nuestros juegos. Nos encantaría difundir el amor mostrando tu trabajo en internet”, se lee en su página web.

“Utilice este formulario para enviar su contenido para su consideración. Cada envío debe ser revisado y aprobado manualmente, ¡así que tenga paciencia!”, añade la firma estadounidense.

Los cosplays deben ser tuyos, no hechos por terceros de los que no tengas autorización. De igual manera, no solo aceptarán trabajos inspirados en The Last of Us, sino en otras de sus creaciones como Uncharted, Jak, Crash Bandicoot, entre otros juegos muy populares.