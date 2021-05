Call of Duty Mobile: la MK2 Carbine de Warzone llegará en la temporada 4

La temporada 3 de Call of Duty Mobile trajo contenido asombroso al juego, incluido el PP-19 Bizon, un nuevo mapa multijugador y la primera pistola Renetti de su tipo. Siguiendo esa misma línea, Activision añadirá más contenido en la temporada 4 de su franquicia para móviles.

Se esperan muchos cambios relacionados con las armas, por ello, los jugadores tendrán la posibilidad de usar el nuevo rifle MK2 Carbine en la temporada 4 de Call of Duty Mobile.

De esta manera, la MK2 Carbine se convertirá en la última incorporación a la clase de armas Marksman, siguiendo el SPR-R 208 que los desarrolladores agregaron en la temporada 2.

La MK2 Carbine es un rifle de palanca que garantiza asesinato de dos disparos y es tan letal como cualquier otro rifle de tirador disponible. Incluso, en Call of Duty Mobile puede resultar una excelente opción de arma de largo alcance.

¿Cuándo será la temporada 4 de Call of Duty Mobile?

La temporada 3 de Call of Duty Mobile terminará el 20 de mayo, mientras que la temporada 4 comenzará el 21 del mismo mes. A partir de esa fecha, los jugadores del mencionado título podrán disponer de los nuevos objetos como la MK2 Carbine.

Características de la temporada 4 de Call of Duty Mobile

El 20 de mayo, Activision lanzará el operador Rambo en Call of Duty Mobile junto con Call of Duty Warzone. Asimismo, una iteración del mapa de Call of Duty Modern Warfare 3, el mapa Dome, se encuentra actualmente en el servidor de prueba beta de COD Mobile.

Otra versión de la habilidad de operador Shock RC para COD Mobile Multiplayer llegará en la temporada 4, además del beneficio Gung-Ho que permitirá a los jugadores lanzar granadas y recargar sus armas mientras corren por el mapa.