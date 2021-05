Among Us: ¿se filtró la edición física del juego para PS4 y PS5?

Among Us estará en todas las consolas. La transmisión del State of Play realizado por PlayStation en los últimos días sí que sorprendió a los usuarios de PS4 y PS5, porque se confirmó que el juego de impostores y tripulantes se lanzaría en ambas consolas.

El videojuego de InnerSloth, a día de hoy, solo se puede conseguir en formato digital, ya sea en su versión para computadoras o Nintendo Switch; sin embargo, a esta edición de Among Us se le podría unir una versión física para las consolas de PlayStation.

Amazon vuelve a estar inmerso en lo que sería la filtración de los posibles planes a futuro de InnerSloth y Sony. Sucede que la conocida tienda online publicó en su plataforma una copia física del juego de tripulantes e impostores.

Esta tiene en la carátula el logo de PS5 y el producto recibe el nombre de Among Us Standard Edition. Sin embargo, no hay una descripción del contenido que encontraremos en él y tampoco tiene una fecha de lanzamiento, al menos tentativa.

Among Us

Es importante mencionar que no es la primera vez que sucede este tipo de publicaciones en Amazon, pues en noviembre de 2020, antes de que se ponga a la venta la PlayStation 5, empezaron a publicarse ediciones físicas de los juegos que recibiría la consola.

De momento, InnerSloth no se ha pronunciado acerca de esta posible filtración de la edición física de Among Us para PS5, por lo que estaremos atentos a lo que pueda decir el estudio en los próximos días a través de sus cuentas en redes sociales.