The Last of Us 3 está en los planes de Naughty Dog, pero aún no lo crearán

The Last of Us Part II es uno de los videojuegos más exitosos de la PlayStation 4. El juego de Naughty Dog ya tiene en su haber 300 premios GOTY y parece que su historia continuaría en algún momento para darle vida a The Last of Us 3.

Desde IGN recogen las declaraciones de Neil Druckmann, director de Naughty Dog, quien se refirió sobre The Last of Us 3 en el podcast Script Apart, donde confirma que ya tiene el bosquejo de la historia de este título.

“No sé cuánto quiero revelar [...] Halley Gross (escritora de The Last of Us Part II), y yo hemos escrito un esbozo de una historia que no tenemos en desarrollo - pero que espero vea la luz algún día - que explora un poco lo que ocurre después de este juego”, refiriéndose al exclusivo de PS4.

Asimismo, el creativo contó que hubo varias discusiones internas en el estudio acerca de empezar o no el desarrollo de una tercera entrega de la saga, sobre todo por el tiempo que demanda la creación de cada uno de sus títulos. “Quieres asegurarte de que la idea que tienes te entusiasme, de que se sienta como un desafío a la hora de convertirla en un juego, comentó.

Por otro lado, tampoco descarta del todo que The Las of Us 3 llegue a las consolas de PlayStation con la misma narrativa. “Con do juegos, ya se aprecia un patrón. Ahora siento que hay unos temas estructurales y temáticos a los que tienes que ser fiel si haces un tercer juego”.

En las últimas semanas, surgió un reporte de Bloomberg donde se mencionaba que Naughty Dog se encontraba desarrollando el remake de The Last of Us para PlayStation 5. Esto se suma a las otras declaraciones de Evan Walls, otro presidente del estudio, quien afirmó que la compañía trabaja en varios proyectos.

Ante el comentario de Walls, Druckman acotó que “tras acabar cualquier gran proyecto, nos tomamos un tiempo para explorar diferentes ideas”. Además, agregó “Ya sea The Last of Us 3, ya sea algo nuevo, ya sea alguna saga vieja a la que queramos regresar, me gusta explorar plenamente todas esas posibilidades, y luego mirarlas y decir: ‘ok, tenemos todas estas ideas enfrente. Como estudio, ¿con cuál nos comprometemos?’. Porque es un gran compromiso, a nivel monetario, de tiempo, de pasión y de talento, así que piensas en todos los costes de oportunidad que conlleva”, sentenció.

Naughty Dog está reclutando nuevos talentos para distintas áreas de desarrollo, y tras lo dicho por sus presidentes, es imposible no creer que ya se encuentran trabajando en otros proyectos.