Among Us: próxima actualización te permitirá crear partidas de 15 personas

Among Us estrenó su tan esperado mapa The Airship hace un par de semanas atrás y ya está a punto de recibir su próxima actualización para añadir novedades al juego. InnerSloth acaba de confirmar que las partidas entre 15 personas serán posibles.

Durante el lanzamiento de The Airship en Among Us, InnerSloth anunció que se encontraba trabajando en el aumento de la capacidad de lobby para que pase a ser de 15 usuarios y ya no de 10. Esto se debe a que el cuarto mapa es el más grande del juego.

El estudio utilizó la cuenta oficial de su videojuego en Twitter para revelar todas las novedades que llegarán con la próxima actualización, entre las que destacan nuevos colores para tripulantes e impostores, renovación del estilo de arte del juego y correcciones de bugs, entre otras mejoras.

Sin embargo, fiel a su estilo, la casa desarrolladora no reveló la fecha de lanzamiento de este próximo update, por lo que tendremos que esperar a un nuevo pronunciamiento por parte de la compañía para tener más detalles.

Tampoco se tiene información sobre la nueva paleta de colores que estarán disponibles para los tripulantes e impostores que usaremos en Among Us. A pesar de ello, es preciso señalar que esta actualización llegará a todas las versiones del título; es decir, para Nintendo Switch, PC (Steam y Epic Games Store) y dispositivos móviles con iOS y Android.

Si aún no has jugado en el nuevo mapa The Airship con tus amigos, te contamos aquí un ‘easter-egg’ que colocó InnerSloth dentro de este escenario, que solo los fans de las Tortugas Ninjas reconocerán inmediatamente.