Lego Star Wars: The Skywalker Saga se retrasa indefinidamente

El esperado juego Lego Star Wars: The Skywalker Saga, desarrollado por Traveller’s Tales Games, ha sufrido un nuevo retraso. El lanzamiento del título estaba programado originalmente para octubre de 2020, pero su llegada se pospuso hasta el segundo trimestre de 2021.

Ahora, el estudio británico ha anunciado que no podrá cumplir con la fecha propuesta y que necesitará mayor tiempo para sacar el juego adelante. Esta se trata de una de las entregas más ambiciosas para la franquicia Lego hasta la fecha, por lo que no es de extrañar que se postergue su debut.

Anuncio oficial sobre la postergación de la fecha de lanzamiento. Foto: Twitter / @TTGames

“Todos en TT Games estamos trabajando duro para hacer de Lego Star Wars: The Skywalker Saga el mejor y más grande juego de Lego, pero vamos a necesitar más tiempo para lograrlo”, detalló el desarrollador en una publicación a través de Twitter.

“No podremos llegar a nuestra fecha prevista de lanzamiento de primavera, pero proporcionaremos el tiempo de lanzamiento actualizado lo antes posible”, añadió. Sin una fecha de presentación concreta a partir de ahora, solo queda esperar que el juego no se retrase significativamente.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga es una adaptación de estilo mundo abierto de las nueve películas de la serie principal de Star Wars. Permitirá a los fanáticos explorar libremente desde sus naves 28 ubicaciones diferentes y elegir entre más de 300 personajes jugables.

A diferencia de las entregas anteriores de Lego Star Wars, en esta la historia no será lineal. Esto significa que los jugadores podrán acceder a los nueve episodios desde el principio y tendrán la capacidad de completar todo en el orden que consideren oportuno.

El juego estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch y PC. No obstante, no contará con funciones de última generación, como retroalimentación háptica, trazado de rayos y audio 3D.